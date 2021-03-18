В Крыму ожидают решения проблемы водоснабжения к лету

Вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов заявил, что к лету может быть найдено решение проблемы водоснабжения полуострова, что позволит туристам беспрепятственно отдыхать. Об этом пишет газета «Известия».

«Я думаю, что к лету будет найдено решение проблемы с водой, которое позволит туристам нормально отдыхать. Для окончательного снятия проблемы еще потребуется какое-то время», — говорится в сообщении.

Мурадов добавил, что в регионе идет строительство большого числа сооружений, которые позволят перебрасывать воду в те районы, где ее не хватает.

«Строятся новые скважины. Будут возведены плотины, которые помогут собирать воду из крымских рек. При необходимости будут построены опреснительные заводы, особенно на юге, где много гостей. Это необходимо для того, чтобы мы не ставили под угрозу туристическую отрасль», — сказал он.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил оперативному штабу проработать худшие сценарии ситуации с водоснабжением полуострова.