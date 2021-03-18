Дело экс-замминистра культуры Пирумова рассмотрят заново

Красногорский городской суд Подмосковья 19 марта приступит к повторному рассмотрения дела экс-замминистра культуры Григория Пирумова из-за отставки предыдущего судьи. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвлкаьа Федора Куприянова.

«Дело в отношении моего подзащитного передано другому судье в связи с тем, что наш судья вышел в отставку. В пятницу состоится первое заседание у нового судьи», — сказал он.

По его словам, предыдущий судья с середины декабря прошлого года успел провести 10 судебных заседаний.

В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии за хищение денежных средств при реставрации культурных объектов. В 2018 году Пирумов стал подозреваемым по еще одному уголовному делу — о хищениях в Эрмитаже на сумму в размере 450 млн руб.