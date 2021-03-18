Дело красноярского бизнесмена Быкова о двойном убийстве рассмотрит суд присяжных

Дело красноярского предпринимателя и политика Анатолия Быкова об организации двойного убийства в 1994 году рассмотрит суд присяжных. Об этом сообщил адвокат Алексей Прохоров, передает РИА «Новости».

Предварительное слушание дела в суде началось 4 марта текущего года, защитой бизнесмена было заявлено ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. В четверг, 18 марта, суд огласил решение.

Отмечается, что открытое судебное заседание по делу Быкова состоится 12 апреля в 11.30 в здании Свердловского районного суда. Дело будет рассматривать судья и коллегия из шести присяжных заседателей, также на слушании смогут присутствовать адвокат обвиняемого, прокурор и потерпевшие.

В январе сообщалось, что прокуратура утвердила обвинение бизнесмену Быкову в организации убийства.

В сентябре прошлого года Быкову было предъявлено окончательное обвинение в организации убийства двух лиц 26-летней давности. По версии следствия, Быков причастен к убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова, которые были совершены летом 1994 года. Убийство было совершено в результате конфликта между Быковым и Наумовым, считают следователи. По их данным, после конфликта перед автомобилем, в котором ехал Анатолий Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что за организацией покушения стоят Наумов и Войтенко.