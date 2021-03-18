В центре Самары обрушилась стена жилого дома 1909 года постройки

В Самаре обрушилась несущая стена жилого дома 1909 года постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Обрушение произошло по адресу Галактионовская, 84. Погибших и пострадавших нет, уточняется на сайте.

«Произошло обрушение несущей стены двухэтажного многоквартирного жилого дома (1909 года постройки, зарегистрировано 22 человека, детей нет) на площади 50 квадратных метров без горения», — уточняет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС.

Агентство дополняет, что администрация Ленинского района решает вопрос по дальнейшему размещению жильцов. Для их обогрева был выделен автобус.

Региональной прокуратурой организована проверка, в результате которой будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт здания. Вопрос обеспечения граждан временным жильем будет решать надзорное ведомство, подчеркивает агентство.