В России выявлено 9 803 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 9 803 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

По данным оперштаба, новые случаи коронавируса были зафиксированы в 85 российских регионах, при этом 11,9% заболевших не имели симптомов инфекции. За сутки скончались 460 пациентов, полностью выздоровел 12 061 человек.

Больше всего заболевших за последние 24 часа вывили в Москве (1934), Санкт-Петербурге (918), Московской области (537), Нижегородской области (349) и Ростовской области (240).

За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 428 239 случаев коронавирусной инфекции, из них 93 824 — с летальным исходом. Вылечились 4 037 036 человек.

Ранее вирусолог Виталий Зверев заявил, что после перенесенного COVID-19 в тяжелой форме человек, заболевший гриппом, может столкнуться с непредсказуемыми последствиями для здоровья.