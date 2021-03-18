В Турции с начала года предотвратили 26 терактов

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил в четверг, 18 марта, что силам безопасности страны удалось предотвратить не менее 26 терактов за первые месяцы текущего года. Об этом сообщает агентство Anadolu.

По его словам, один из терактов был предотвращен в четверг.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Турции задержали 25 иностранных граждан, подозреваемых в причастности к международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Месяцем ранее глава турецкого МВД Сулейман Сойл заявлял, что в общей сложности в 2020 году турецкие силы безопасности предотвратили 152 теракта, у боевиков было захвачено 26,8 тонны взрывчатых веществ. В сентябре также был арестован так называемый эмир террористической организации ИГ в Турции.