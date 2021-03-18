«Адреналин перевесил страх»: авторы видео с Камчатки рассказали о восхождении на извергающийся вулкан

Невероятные кадры извержения вулкана Ключевской на Камчатке появились в Сети. Этот ролик сняли туристы-экстремалы – Полина и Андрей Андреевы. Супруги работают в сфере туризма на Камчатке. Они рассказали «Газете.Ru», как готовились к опасному восхождению.

«Мы две недели мониторили погоду, чтобы получилось поехать. Вообще у нас были опытные местные гиды и хорошая техника, да и сами хорошо владеем снегоходами. Конечно, опасно, просто мы уже видели извержение, поэтому понимали, где примерно можно ходить, а где нет. Но все наши действия точно не стоит повторять, потому что обвалиться в любой момент мог конус. Это адреналин, чувство интереса страх перебивают абсолютно, да тем более раз в жизни такой шанс. С палками, конечно, прощупали трещины, но это все равно небезопасно. Возвращались уже ночью, снимали ночью, ходили по темноте», – рассказала Полина Андреева.

Восхождению предшествовала основательная подготовка. Вместе с гидами Полина и Андрей работали с картами, отслеживали изменение погоды и изучали территорию. До этого пара была наблюдала извержение вулкана Толбачик в 2012 году, но, по словам девушки, прошлое восхождение было не столь зрелищно. С ней соглашается ее супруг Андрей Андреев.

«В этот раз впервые заглянули в жерло, откуда вырывалась лава, страха не было, сильный адреналин и интерес перевесили страх. Хотя все очень опасно и непредсказуемо», – подчеркнул Андрей Андреев.

Ключевской вулкан один из самых активных вулканов мира. Высота исполина составляет почти 5 тысяч метров. Всего в 30 км от его вершины расположен поселок Ключи. Очередное извержение самого большого вулкана Евразии началось 18 февраля. Потоки раскалённой лавы могут уничтожить дороги, ведущие к населённым пунктам.