Попова объяснила причину мутации коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему происходят мутации коронавируса, сообщает «Россия 24».

«Этот вирус пришел и приспосабливается к человеку, к организму каждого человека и популяции в целом. То есть, этот баланс, который должен состояться, он сейчас как раз и формируется, и поэтому вирус меняется и мутирует», — сказала Попова в интервью.

Глава ведомства уточнила, что многие мутации, которые видят специалисты и в России, и в других странах, не имеют большого значения для свойств вируса, важных для человека. Попова добавила, что выявленные мутации еще нужно изучить. На данный момент нет однозначного ответа на вопрос, как сильно мутации влияют на развитие эпидемиологического процесса.

По ее словам, в Роспотребнадзоре с большой настороженностью относятся к британскому, южноафриканскому и бразильскому штаммам коронавируса, и контролируют их присутствие у людей в России.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что в России рано отменять масочный режим. Также Попова рассказала, что иммунитет после прививки от COVID-19 может не появиться у 10% вакцинированных.