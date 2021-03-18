Названы сроки строительства опреснителя для Ялты

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов рассказал, что было принято решение о строительстве опреснительной установки в Ялте, передает РИА «Новости».

«По Ялте уже начали проектировать. Контракт планируется заключить в июне», — сообщил Кабанов.

По его словам, строительство планируется начать летом нынешнего года, а закончить — в конце 2022 года. В настоящее время идут предварительные проектные проработки, добавил вице-премьер.

Ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что решение проблемы водоснабжения полуострова может быть найдено к лету. Он также сообщил, что республика готовит официальное обращение в ООН из-за водной блокады Крыма.

На прошлой неделе глава Крыма Сергей Аксенов поручил оперативному штабу проработать худшие сценарии ситуации с водоснабжением полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.