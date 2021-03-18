Суд признал законным решение о продлении ареста Сафронову

Мосгорсуд в четверг, 18 марта, признал законным решение суда первой инстанции о продлении ареста обвиняемому в госизмене советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову на срок до 7 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мосгорсуд рассмотрел жалобу на продление срока содержания под стражей Сафронова и постановил решение суда первой инстанции оставить без изменения», — говорится в сообщении.

2 марта, Лефортовский суд Москвы постановил, что Сафронов будет находиться под стражей до 7 мая текущего года. В это же день сторона защиты обжаловала решение суда о продлении ареста.

Сафронова арестовали 7 июля 2020 года по делу о госизмене. При этом в Роскосмосе заявили, что он не имел доступа к государственной тайне. Обвиняемый отказался от сделки со следствием.

До своего назначения советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Сафронов работал в газетах «Коммерсантъ» и «Ведомости». Его уволили после статьи о возможной отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.