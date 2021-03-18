Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Парламент Испании одобрил законопроект об эвтаназии

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании окончательно одобрил в четверг, 18 марта, законопроект о легализации эвтаназии в стране. Об этом сообщает агентство Efe.

Отмечается, что за принятие документа положительно проголосовали 202 парламентария, 141 — выступил против, еще 2 депутата воздержались.

Проект закона был предложен правящей Испанской социалистической рабочей партией (PSOE). Из-за пандемии коронавируса его обсуждение затянулось на год. Закон вступит в силу через три месяца с момента его принятия. Таким образом, Испания станет седьмой страной, признавшей право человека на эвтаназию.

Противниками принятия данного закона стали правоцентристская Народная партия (Partido Popular) и ультраправая партия «Голос» (VOX).

По данным агентства, Национальная система Испании будет оказывать услугу эвтаназии людям, которые страдают тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также пожилым, которые впоследствии тяжелой болезни больше не могут самостоятельно передвигаться.

В конце января текущего года парламент Португалии поддержал закон об эвтаназии.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.