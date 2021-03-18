Зеленский назвал сообщения о побочных эффектах AstraZeneca «информационной атакой»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сообщения о побочных эффектах AstraZeneca являются «информационной атакой». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не знаю, кем эта война начата, но на уровне Украины пока что оснований для того, чтобы уменьшать вакцинацию AstraZeneca я, честно говоря, не вижу», — сказал украинский лидер на совместном брифинге с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Он добавил, что в минздраве страны также не выразили опасений по поводу этого препарата. Также глава государства отметил, что после прививки вакциной AstraZeneca чувствует себя хорошо.

Украинский министр по информполитике ранее говорил, что сообщения о приостановке использования AstraZeneca в Европе могут быть связаны с информационной кампанией России против нее. Захарова отвечала ему, что украинские власти продолжают жить в своем «фантазийном мирке».

Ранее сообщалось, что 24 страны, в том числе Австрия, Германия и Франция, приостановили использование вакцины фармкомпании AstraZeneca из-за побочных эффектов — у ряда вакцинируемых развились проблемы со свертываемостью крови, несколько человек скончались от тромбоза и эмболии легочной артерии.

В самой фармкомпании заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет.