Осужденного на 10 лет за взятки экс-главу Удмуртии отпустили из тюрьмы из-за болезни

Завьяловский районный суд постановил освободить осужденного за взяточничество экс-главу Удмуртии Александра Соловьева от отбывания наказания из-за болезни. Об этом РИА «Новости» рассказали в суде.

Как сообщалось ранее, в суд поступило ходатайство об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с болезнью в соответствии со ст. 81 УК России.

Собеседник агентства отметил, что суд удовлетворил это ходатайство. «Но штраф, назначенный ранее судом, остается в силе», — сказал он.

14 октября 2020 года 70-летний Соловьев был признан виновным в получении взяток на сумму более 139 млн руб. Мужчина получил десять лет колонии строгого режима и был оштрафован на 275 млн руб. Изначально бывший глава региона признавал себя виновным, однако потом передумал. Он заявил, что давал показания под давлением. Позднее Соловьева госпитализировали в медицинское учреждение ФСИН России.