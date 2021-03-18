Москвичам рассказали, когда в столицу придет весенняя погода

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москву придет весенняя погода. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что к концу марта будет наблюдаться по-весеннему солнечная и сухая погода. По его словам, «позитивные перемены» начнут происходить со вторника, 23 марта.

Синоптик добавил, что в этот период жителям столицы стоит ждать теплой погоды: температура воздуха в Москве будет превышать 0°С. При этом после 23 марта в город придет «метеорологическая весна».

Специалист подчеркнул, что в течение последних 30 лет наблюдается тенденция смещения сроков наступления климатической весны с 27 на 21 марта, поэтому в 2021 году данный температурный режим начнется почти по графику.

Кроме того, Тишковец уточнил, что в ближайшие пять дней в Москве не будет настоящего весеннего тепла. Днем прогнозируется 0°С — +5°С, в ночью — -6°С — -1°С.

Более подробный прогноз можно узнать на странице погоды.