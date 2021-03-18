В Грузии зафиксирован первый случай серьезного осложнения после вакцинации AstraZeneca

В Грузии обнаружен первый случай серьезного осложнения после введения препарата от коронавируса нового типа англо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает агентство «Самхретис карибче».

Так, в городе Ахалцихе, расположенном в Самцхе - Джавахети, медсестра впала в кому спустя 30 — 40 минут после вакцинации.

Телеканал «Рустави 2» отмечает, что женщина находится в тяжелом состоянии. По словам ее коллег, после введения препарата у нее развился анафилактический шок.

К больнице прибыли родственники медсестры, которых не пускают в здание медучреждения. Это спровоцировало потасовку с охраной во дворе больницы. К месту следуют сотрудники полиции.

При этом минздрав Грузии пока не дает официальных комментариев о случившемся.

Вакцинация препаратом AstraZeneca стартовала в Грузии в понедельник, 15 марта.