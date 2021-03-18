Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве и адвокат арестованы за взяточничество

В Москве Пресненский суд вынес решение об аресте в отношении следователя Главного следственного управления московского главка полиции Дениса Иванова, который проходит обвиняемым по делу о получении крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании такого же вида наказания в отношении адвоката Иванова Татьяны Пермининой. Она обвиняется в посредничестве во взяточничестве.

Согласно постановлению суда, Иванов будет отправлен в СИЗО сроком до 17 мая 2021 года, а Перминина — на тот же срок, но под домашний арест.

Ранее «Коммерсантъ» узнал об аресте президента ООО Фонда содействия безопасности Андрея Першина по делу о покушении на крупное мошенничество. Позднее Пресненский суд Москвы подтвердил эту информацию.