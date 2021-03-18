В Болгарии введут всеобщий карантин из-за резкого роста числа больных COVID-19

Глава Минздрава Болгарии Костадин Ангелов заявил, что власти страны с 22 марта вводят ограничительные меры в связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает Novinite.bg.

По информации издания, заведения общественного питания, казино, игровые залы, торговые центры площадью более 300 кв. м прекратят работу. Однако банки, аптеки и продуктовые магазины будут доступны для граждан в обычном режиме.

Кроме того, в течение десяти дней будут закрыты ясли, детские сады и школы. В данный промежуток времени только студенты-медики имеют право проводить экзамены в очном формате и посещать занятия.

На 18 марта 2021 года в Болгарии зафиксировано 291 769 случаев заражения COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 4 201 человека.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе с 20 марта вводится строгий карантин на три недели из-за резкого роста числа случаев коронавируса.