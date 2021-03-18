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Общество. Новости

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Европейский лекарственный регулятор подтвердил безопасность AstraZeneca

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Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом заявила глава европейского медицинского регулятора Эмер Кук, пишет РИА «Новости».

«Комитет пришел к четкому научному заключению: это безопасная и эффективная вакцина... Комитет также пришел к заключению, что вакцина не связана с риском образования тромбов и проблем со свертываемостью крови», — заявила Кук.

Директор подчеркнул, что препарат является безопасным и эффективным, а преимущества от его использования перевешивают возможные побочные эффекты.

Ранее агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не нашло связи между вакциной от коронавируса AstraZeneca и возникновением тромбозов у привившихся.

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов.

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