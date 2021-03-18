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Общество. Новости

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Хуснуллин рассказал, когда будет создан запас воды для жителей Крыма

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Гарантированный запас воды для жителей Крыма будет сформирован к 2024 году. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, пишет ТАСС.

По его словам, у властей нет даже сомнений в том, что население полуострова будет обеспечено водой.

«Все решения есть, деньги есть, надо просто постоянно системно работать. Мы половину вопроса решим в этом году. До 2024 года — за 2022-й, 2023-й — мы решим все запланированные объемы работ», — сказал Хуснуллин.

Ранее Хуснуллин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидирован.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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