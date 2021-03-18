Франция возобновляет вакцинацию населения AstraZeneca

19 марта Франция возобновит вакцинацию населения препаратом от коронавируса AstraZeneca, объявил премьер-министр страны Жан Кастекс. Об этом пишет РИА «Новости».

«С завтрашнего утра Высший орган здравоохранения... актуализирует свои рекомендации по вакцине AstraZeneca, чтобы мы могли возобновить кампанию по вакцинации сразу же после этого», — сказал Кастекс.

Он уточнил, что сам привьется вакциной AstraZeneca в ближайшее время.

Ранее Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов.