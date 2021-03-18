Кадыров заявил, что журналистам «Новой газеты» никто не угрожает

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что журналистам «Новой газеты» после публикации материалов о якобы внесудебных расправах никто не угрожает.

«Что касается «угрозы журналистам», я нигде не видел даже малейшего намека для такой тревоги», — написал Кадыров.

В то же время он назвал материалы «Новой газеты» «провокационными нападками на чеченский народ», которые распространяют агенты Запада.

Кадыров также обратился к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. По его словам, он «озадачен», потому что «оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту».

Ранее чеченский спецназ обратился к президенту России Владимиру Путину после статей в «Новой газете» о «казнях».

В понедельник, 15 марта, «Новая газета» выпустила вторую с начала текущего года статью о внесудебных расправах в Чечне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что правоохранители должны проверить публикацию издания о внесудебных расправах в Чечне, если посчитают это нужным.