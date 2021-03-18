Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Общество. Новости

close

Кадыров заявил, что журналистам «Новой газеты» никто не угрожает

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в Telegram, что журналистам «Новой газеты» после публикации материалов о якобы внесудебных расправах никто не угрожает.

«Что касается «угрозы журналистам», я нигде не видел даже малейшего намека для такой тревоги», — написал Кадыров.

В то же время он назвал материалы «Новой газеты» «провокационными нападками на чеченский народ», которые распространяют агенты Запада.

Кадыров также обратился к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. По его словам, он «озадачен», потому что «оказывается, граждане России, наши с Вами соотечественники, не могут обратиться к своему президенту».

Ранее чеченский спецназ обратился к президенту России Владимиру Путину после статей в «Новой газете» о «казнях».

В понедельник, 15 марта, «Новая газета» выпустила вторую с начала текущего года статью о внесудебных расправах в Чечне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что правоохранители должны проверить публикацию издания о внесудебных расправах в Чечне, если посчитают это нужным.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.