Тела трех человек найдены в автомобиле в Туле

Автомобиль с телами трех человек был обнаружен вечером, 18 марта, на улице в Туле. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Тульской области.

«В автомобиле на улице Болдина в Туле обнаружены тела трех человек. Предположительно, один несовершеннолетний», — отметила руководитель следственного управления СК по Тульской области Екатерина Смирнова, передает ТАСС.

На данный момент назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины гибели людей. Следователи осматривают место происшествия.

По данному факту следственными органами Следственного комитета по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее в Нижегородской области были найдены тела семьи из четырех человек.