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Общество. Новости

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Германия намерена возобновить применение вакцины AstraZeneca

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан рассказал о решении властей страны возобновить применение препарата англо-шведской компании AstraZeneca в рамках кампании по вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

Он отметил, что в ФРГ готовы возобновить использование препарата с пятницы, 19 марта.

«Наша общая цель — цель всех 16 федеральных земель — чтобы уже завтра в течение дня начать прививать (препаратом. — «Газеты.Ru») AstraZeneca», — уточнил Шпан.

Ранее Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) заявило, что преимущества вакцины от AstraZeneca перекрывают ее побочные эффекты. В четверг, 18 марта, он подтвердил безопасность препарата.

Ряд европейских стран приостановил вакцинацию препаратом компании AstraZeneca после полученной информации об образовании тромбов у пациентов.

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