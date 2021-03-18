США «одолжат» Мексике и Канаде четыре млн доз вакцины AstraZenecа

США направят 2,5 млн доз вакцины от коронавируса компании AstraZeneca Мексике, и еще 1,5 млн — Канаде. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псак, пишет «Интерфакс».

«Я могу подтвердить, что у нас в наличии есть семь млн доз AstraZeneca, мы дорабатываем планы, чтобы одолжить 2,5 млн из них Мексике и 1,5 млн Канаде», — сказала Псаки.

В Белом доме не приводили других деталей.

Ранее президент США Джо Байден переговорил с министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором. Они заявили, что их страны нуждаются в большом количестве доз препарата от коронавируса.

Ранее СМИ писали, что США накопили миллионы доз вакцины от коронавируса AstraZeneca, но не используют ее и не отправляют в другие страны, где препарат уже допущен к использованию.