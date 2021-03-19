Названа предварительная причина смерти людей в автомобиле в Туле

По предварительной версии, причиной смерти троих человек в автомобиле в Туле является отравление угарным газом, заявили в региональном управлении Следственного комитета (СК). Об этом сообщает РИА «Новости».

В настоящее время следователи отрабатывают и другие версии, рассказали в ведомстве. Там добавили, что в машине были найдены тела двух женщин и ребенка. На месте происшествия работает глава регионального следственного управления СК.

18 марта на улице в Туле был обнаружен автомобиль с телами трех человек. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.