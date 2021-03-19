Жителям ряда регионов России пообещали аномальное тепло

Температура в ряде регионов Сибирского федерального округа превысит норму на 4-8°С в ближайшие дни, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

По словам синоптика, аномальное тепло с отклонением от нормы на 6-8°С ожидается в южной половине Западной Сибири. Кроме того, с субботы сильное потепление придет в Красноярск – температура превысит норму на 4-8°С и достигнет положительных значений.

Кроме того, положительные отметки на столбиков термометров в ближайшие дни ожидаются в Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае.

Ранее Вильфанд оценил опасность глобального потепления. По его словам, изменение климата неизбежно, однако не следует ожидать, что зима в Северном полушарии сократится до двух месяцев к концу тысячелетия.