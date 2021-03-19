Россиянин Крючков признал вину в подготовке кибератаки на Tesla

Россиянин Егор Крючков признал вину по делу о подготовке в кибератаки на компанию Tesla, сообщает министерство юстиции Соединенных Штатов.

«Крючков признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью умышленного повреждения защищенного компьютера, приговор будет вынесен 10 мая», – указано в сообщении минюста.

По версии следствия, Крючков прибыл из России в США, где пытался подкупить одного из сотрудников Tesla, чтобы тот помог ему внедрить вредоносное программное обеспечение во внутренние компьютерные сети.

Ранее россиянин не признавал свою вину.

Крючков был задержан в США 22 августа, в сентябре ему предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибератаки на американскую компанию. Глава Tesla Илон Маск подтвердил, что речь идет об атаке на его компанию.