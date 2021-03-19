Гидрометцентр прогнозирует «вяловатую» весну в Москве

Весна в Москве будет наступать медленно и постепенно, однако потепление до +7°С ожидается уже в среду, 24 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«Весна такая вяловатая, пасмурная, но тем не менее потихоньку движется», – заявил синоптик.

По его словам, в ночь на субботу, 20 марта, столбики термометра опустятся до -9°С, а днем в субботу и воскресенье температура будет около 0°С.

Повышение температуры начнется с понедельника, когда москвичей ожидает +4...+5°С, а в среду потеплеет до +5...+7°С, рассказал Вильфанд.

При этом в пятницу, 19 марта, в столице пройдет небольшой снег, а в воскресенье ожидается усиление ветра, его порывы достигнут скорость в 17 м/с.

Ранее Вильфанд пообещал жителям ряда российских регионов аномальное тепло. В соответствии с прогнозом, температура в ряде регионов Сибирского федерального округа превысит норму на 4-8°С в ближайшие дни.