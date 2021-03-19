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Общество. Новости

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Эколог предупредил об опасности грязного снега

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Таяние снега весной обнажает слой реагентов, которыми сугробы и лед обрабатывались в течение зимы, рассказал руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

Специалист обратил внимание на то, что люди могут принести реагенты в квартиры на обуви, при этом химикаты способны вызвать аллергическую реакцию.

«Целая беда, когда по квартирам эту грязь разносят <...> Реагенты – это хлориды. Они могут вызывать аллергическую реакцию у людей. Также они портят обувь, портят мебель, портят паркет и так далее», – предупредил Ястребцов.

Он посоветовал россиянами протирать подошвы уличной обуви влажной тряпкой после возвращения домой, а также не передвигаться в грязных ботинках по квартире.

Для принципиального же решения проблемы необходимо ограничить использование реагентов на улицах, считает эколог. В частности, он предлагает запретить их использование реагенты на тротуарах и ввести лимит на дорогах.

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