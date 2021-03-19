В Роспотребнадзоре заявили о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса нового типа в России стабилизировалась, заявила врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в беседе с РИА «Новости».

«Ситуация в России в настоящее время стабилизировалась <...> Тенденция на снижение заболеваемости стала четко прослеживаться с конца декабря прошлого года», – рассказала Пшеничная.

Эксперт подчеркнула, число ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 уже 15 дней не превышает 11 тысяч в сутки. По ее словам, стабилизации ситуации способствовало соблюдение защитных мер, широкая кампания по вакцинации и наличие у части россиян антител после болезни.

Ранее Пшеничная заявила, что Роспортребнадзор допускает небольшой рост заболеваемости коронавирусной инфекцией весной, так как весенняя погода формирует более комфортные условия для патогена.

За весь период пандемии в России выявлено более 4,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 93 тысяч из них — с летальным исходом. Выздоровели более 4 млн человек.