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Общество. Новости

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Неизвестный сообщил о «минировании» 12 школ Алма-Аты

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Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в 12 школах Алма-Аты, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на городской департамент полиции.

Злоумышенник направил сообщение о «минировании» в школы по электронной почте и потребовал перечислить выкуп, рассказали в полиции.

В настоящее время в образовательных учреждениях работают саперы, возбуждено уголовное дело по статье УК Казахстана о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Неизвестному грозит до 5 лет лишения свободы.

11 марта сообщения о «минировании» получили 11 школ в Томске.

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