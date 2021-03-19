В Забайкалье возбудили два уголовных дела после заключения госконтрактов

В Забайкальском крае по факту превышения должностных полномочий при заключении госконтрактов на строительство аэропорта Чара и трех пожарных депо возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Забайкальскому краю.

Отмечается, что госконтракты были заключены на общую сумму в более чем 2,1 млрд рублей.

«Был заключен государственный контракт, в который, по мнению следователей, неправомерно был включен ремонт не только аварийного объекта — взлетно-посадочной полосы, но и здания аэропорта», — говорится в сообщении.

По данным следствия, бюджету региона причинен ущерб в 612 млн рублей.

Второе уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности, которые добились расторжения госконтракта на строительство трех пожарных депо на сумму в 91 млн рублей. В результате повторного заключения контракта его стоимость выросла до 124 млн рублей.