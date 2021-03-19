Производители масок обратились в прокуратуру из-за опасности для медиков

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) отправила запрос в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо АСИЗ.

По данным обращения, направленного в ведомство, эксперты отметили, что несертифицированные средства защиты несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медицинских работников, находящихся в красных зонах, а также способствуют распространению COVID-19».

Также АСИЗ попросило Генпрокуратуру проверить умышленное изменение цен на СИЗ.

Кроме того, ассоциация разработчиков направило предложение в Росздравнадзор о создании рабочей группы для устранения пробелов в законодательстве, регулирующем обращение СИЗ.

В пресс-службе ФАС подтвердили получения обращения и добавили, что его передали в территориальные управления ФАС и органы финансового контроля Архангельской, Московской и Ленинградской областей для рассмотрения.

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