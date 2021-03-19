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Общество. Новости

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Собянин прояснил планы по благоустройству острова Балчуг

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в пятницу на своем официальном сайте о благоустройстве острова Балчуг и прилегающих набережных.

По его словам, идея планируемого преображения территории будет базироваться на разделении пространства — на историческое и современное.

Уже в ближайшие месяцы новый облик получат Софийская, Раушская, Садовническая и Космо­­дамианская набережные и примыкающие к ним ул. Садовническая, Комиссариатский, Фалеевский, 1-й и 2-й Раушские пер. и Репинский сквер.

Собянин убежден, что потребность в благоустройстве этого района «просто бросается в глаза», в том числе и потому, что он находится в двух шагах от Кремля и Зарядья, улицы здесь выглядят грустно и уныло.

Сейчас же не вполне комфортно всем, убежден столичный градоначальник.

Преображение Балчуга должно стать самым крупным проектом создания качественного городского пространства в центре Москвы, который российская столица реализует в этом году, подытожил мэр.

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