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Общество. Новости

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РФПИ подтвердил регистрацию «Спутника V» на Филиппинах

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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) подтвердил регистрацию российской вакцины от COVID-19 на Филиппинах. Об этом сообщает ТАСС.

«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, FDA) Республики Филиппины», — говорится в сообщении.

В настоящий момент «Спутник V» одобрен к применению в 52 странах мира.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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