В Геленджике и Ярославле задержаны 14 участников украинского радикального движения

Сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России выявили и задержали в Геленджике и Ярославле 14 участников украинского молодежного радикального неонацистского сообщества «М.К.У». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Отмечается, что участники были задержаны в рамках уголовного дела по ст. 282.1 УК РФ («Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе»).

Согласно информации ведомства, группа была сформирована гражданином Украины Красновым Егором, 2000 года рождения. 13 членов этой группы были задержаны в Геленджике, еще один — в Ярославле.

В местах проживания фигурантов силовики нашли и изъяли большое количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению бомб и огнестрельного оружия.

Задержанные признались, что их группа появилась в 2019 году.

Участники организации готовились совершить теракты, практические навыки они отрабатывали на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур.

«В качестве демонстрации приверженности нацистской идеологии членами указанной группы была сожжена копия Знамени Победы. «Видеоотчет о данной акции направлен членам «М.К.У.» на Украину», — сообщили в ФСБ.

Уточняется также, что в прошлом году главарь «М.К.У.» в интернете призвал своих сторонников к активизации террористической деятельности на территории России.