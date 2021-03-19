Суд рассмотрит дело о хищении у «Аэрофлота» более 250 млн рублей

Генеральная прокуратура РФ направила в суд уголовное дело о хищении у ПАО «Аэрофлот» более 250 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«Заместитель генерального прокурора РФ утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заместителя генерального директора ПАО «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, бывшего начальника отдела взаимодействия с органами государственной власти данной авиакомпании Татьяны Давыдовой, а также адвокатов Александра Сливко и Дины Кибец», — говорится в сообщении.

Они обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы.

По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение «Аэрофлотом» с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах.

Между тем, необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании.

На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных ПАО «Аэрофлот» услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов 250,6 миллиона рублей, отмечает ведомство.

Похищенными деньгами члены преступной группы распорядились по своему усмотрению.