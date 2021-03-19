При взрыве в Химках погиб мужчина

МЧС подтверждает взрыв в Химках, в доме 16 по улице Зеленой. Также в экстренных службах сообщают о пострадавших: погиб мужчина, еще одна женщина пострадала, одного из предположительно двух запертых под обломками детей удалось вытащить, пишет ТАСС.

«При взрыве погиб мужчина, женщина получила травмы», — сообщают из МЧС.

Пострадавшего ребенка достали из-под завалов квартиры, в которой произошел взрыв.

По данным МЧС, вызов с сообщением о хлопке поступил в 10:24, уже в 10:35 спасатели были на месте. Сейчас там работает 57 человек и 15 единиц техники.

Ранее в Химках взорвался жилой дом.