Более 1,8 тыс. случаев заболевания коронавирусом зафиксировано в Москве за сутки

В Москве коронавирус подтвердился еще у 1 809 человек. Об этом сообщает столичный оперштаб в Telegram-канале.

Также за прошедший день выздоровели 1 902 пациента, скончался 51. Госпитализированы были 716 человек.

Накануне сообщалось о 1760 выписанных и 48 умерших.

За весь период пандемии коронавирус выявили у 1 008 224 жителей Москвы, вылечились 928 156 пациентов, умерли 16 024.

С 12 февраля в Москве зарегистрировали менее 2 тысяч случаев заболевания коронавирусом в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе выявили более 2 тысяч случаев инфекции. В начале января текущего года этот показатель превышал 5 тысяч.

Ранее сообщалось, что в России выявлено 9 699 новых случаев коронавируса. За последние сутки в стране скончались 443 пациента, полностью выздоровели 12 337 человек.