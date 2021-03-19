В Грузии после вакцинации препаратом AstraZeneca скончалась медсестра

В Грузии скончалась медсестра, впавшая в кому после вакцинации от COVID-19 препаратом компании AstraZeneca. Об этом сообщает РИА «Новости».

«К сожалению, подтверждаю информацию о смерти девушки. Она находилась в шоковом состоянии», — говорится в сообщении.

Ранее в Грузии был обнаружен первый случай серьезного осложнения после введения препарата от коронавируса нового типа англо-шведской компании AstraZeneca. Так, в городе Ахалцихе, расположенном в Самцхе-Джавахети, медсестра впала в кому спустя 30—40 минут после вакцинации.

После вакцинации женщина находилась в тяжелом состоянии. По словам ее коллег, после введения препарата у нее развился анафилактический шок.

Минздрав Грузии не давал официальных комментариев о случившемся.

Вакцинация препаратом AstraZeneca стартовала в Грузии 15 марта.