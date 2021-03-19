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Общество. Новости

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Власти Москвы благоустроят остров Балчуг в 2021 году

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Власти Москвы благоустроят остров Балчуг в 2021 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, весной-летом текущего года изменится облик Софийской, Раушской, Садовнической и Космо­­дамианской набережных, а также примыкающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского, 1-й и 2-й Раушского переулков и Репинского сквера.

Несмотря на то, что Балчуг находится в шаговой доступности от Кремля, улицы там выглядят грустно и уныло, не хватает зелени, местами разбиты тротуары, отметил мэр.

Он также добавил, что основной целью переустройства является уловное разделение городского пространства на историческое и современное.

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