Второй оказавшийся под завалами дома в Химках ребенок найден без признаков жизни

Экстренные службы достали из-под завалов второго ребенка, сообщает ТАСС.

«Только что на месте ЧП обнаружен ребенок. Признаков жизни нет», — сообщили спасатели.

Сотрудники МЧС указали возраст погибшего ребенка — три года.

«Малыш ходит в детский сад, но сегодня родители оставили его дома, так как он приболел», — уточнили в экстренных службах.

В результате взрыва 19 марта газовоздушной смеси в жилом доме 16 по улице Зеленая всего пострадали три человека: двое взрослых и один ребенок.

Ранее стало известно, что при взрыве в Химках погиб мужчина.