РФПИ заключил договор на производство 200 миллионов доз «Спутника V» в Индии

Российский фонд прямых инвестиций и индийская компания Stelis Biopharma заключили договор на производство 200 миллионов доз вакцины «Спутник V», сообщает ТАСС.

«РФПИ и Stelis Biopharma Pvt. Ltd., объявляют о партнерстве для производства и поставок как минимум 200 миллионов доз российской вакцины против коронавируса «Спутник», что позволит осуществить вакцинацию 100 миллионов человек», — сообщили в фонде.

Договор был заключен при поддержке компании Enso Healthcare LLP — партнера РФПИ по привлечению контрактных площадок для производства вакцины в Индии. Кроме «Спутника» в Индии также производится вакцина от AstraZeneca.

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

Ранее стало известно, что вакцина «Спутник V» будет доступна в Индии не позднее апреля.