Число погибших при взрыве в Химках выросло до трех

Три человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Химках, еще четыре человека пострадали. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на региональное правительство.

«По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибло три человека, еще четверо пострадали. Пострадавшие госпитализируются в медицинские организации Московской области для оказания необходимой медпомощи», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, на месте работают восемь бригад территориального центра медицины катастроф, 13 бригад скорой медицинской помощи и санитарная авиация.

Как сообщалось до этого, при взрыве в Химках погиб мужчина, еще одна женщина пострадала, одного из предположительно двух запертых под обломками детей удалось вытащить.

Ранее в Химках на восьмом этаже дома на улице Зеленая произошел взрыв.

Отмечается, что после взрыва произошло возгорание, затронувшее пять квартир. Кроме того, произошло обрушение межквартирных перегородок.