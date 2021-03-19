В Роскомнадзоре рассказали о необходимости сбора данных абонентов

Представители Роскомнадзора объяснили, зачем ведомству нужны данные абонентов операторов связи, пишет РБК.

По словам сотрудников ведомства, такая информация нужна для поиска людей, которые используют сим-карты, оформленные на других. Действующий закон обязывает операторов самостоятельно проверять достоверность сведений об абоненте, но на данном этапе не существует системы проверки этих сведений.

Пока что доступ к данным абонентов есть только у операторов и правоохранительных органов. Роскомнадзор планирует бороться с серыми сим-картами, которые оформляются на ИП и юридические лица.

Подобные сим-карты «бесплатно раздаются в местах массового скопления людей и используются в различных схемах мошенничества». Роскомнадзор будет выявлять мошенников по определенной схеме.

«Если Роскомнадзор выявит, что за короткий промежуток времени осуществлялись звонки с нескольких сим-карт, оформленных на одного человека, и исходили из разных концов города, то пользователи этих сим-карт окажутся под подозрением», — приводят слова представителя ведомства РБК.

Ранее стало известно, что Роскомнадзору откроют доступ к звонкам россиян.