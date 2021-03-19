В ВОЗ заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в стране снижается число новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщается на официальном YouTube-канале ТАСС.

«В России мы сейчас наблюдаем более недели постоянное снижение, оно идет хорошо», — отметила она.

Однако в Европе на данный момент наблюдается совершенно другая ситуация, через 6-7 недель после снижения показателей снова начался прирост новых случаев. «Во многих странах возвращаются в какой-то степени к локдауну, ограничениям и так далее», — добавила она.

По словам представителя ВОЗ, количество людей в России, привившихся от коронавируса, сейчас недостаточно для полноценного сдерживания распространения COVID-19. Необходимо вакцинировать минимум 65% населения страны.

Ранее врач-инфекционист, заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что ситуация с распространением коронавируса нового типа в России стабилизировалась.