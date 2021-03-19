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Общество. Новости

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Еврокомиссия объявила начало третьей волны коронавируса

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Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что в Европе началась третья волна распространения нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта ситуация является поводом для ускорения вакцинации населения.

Ранее глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в Европейском союзе. Главной причиной такого положения дел фон дер Ляйен считает замедление темпов вакцинации жителей стран Евросоюза.

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