Стало известно об удачном спасении от взрыва мальчика из Химок

После взрыва в жилом доме в Химках ребенку удалось выжить благодаря сложившимся над ним бетонным плитам. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на источник.

«Ему крайне повезло, плиты сложились над ним буквой Л, он был в пространстве между ними», — говорится в сообщении.

Отмечается, что другой ребенок погиб из-за осколков, образовавшихся при взрыве.

Как сообщалось до этого, три человека стали жертвами взрыва в жилом доме в Химках, еще четыре человека пострадали.

Ранее в Химках на восьмом этаже дома на улице Зеленая произошел взрыв.

Отмечается, что после взрыва произошло возгорание, затронувшее пять квартир. Кроме того, произошло обрушение межквартирных перегородок.