Премьер-министр Франции в прямом эфире привился вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Франции Жак Кастекс в прямом эфире привился препаратом от коронавируса AstraZeneca. Об этом пишет РИА «Новости».

55-летний председатель правительства получил первый компонент вакцины. Ранее он заявлял, что привьется препаратом AstraZeneca, чтобы «показать полное доверие к данному препарату».

Ранее Жан Кастекс заявил о введении карантина на территории 16 регионов страны на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Кроме того, страна возобновит вакцинацию населения AstraZeneca.

Позже во французском минфине подсчитали, во сколько стране обойдется введение карантина.