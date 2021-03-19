В Грузии ограничили использование вакцины от AstraZeneca

Министерство здравоохранения Грузии заявило об ограничении использования вакцины от AstraZeneca после гибели 27-летней медсестры, сообщает ТАСС.

Медработник скончалась из-за анафилактического шока, который наступил спустя 30-40 минут после прививки. Девушка впала в кому 18 марта, а 19 марта утром умерла, не приходя в сознание. Инцидент произошел в городе Ахалцихе, расположенном в крае Самцхе-Джавахети.

После этого грузинский минздрав объявил о прекращении вакцинации в поликлиниках. Сделать прививку теперь можно только в многопрофильных больницах.

«С учетом тех рисков, что анафилактическая реакция теоретически возможна и связана с процессом вакцинации, безопаснее было бы продолжать этот процесс в многопрофильных клиниках», — заявила Тамар Габуния, замглавы минздрава Грузии.

По ее словам, случай с анафилактическим шоком после прививки единичен и никогда не встречался в сообщениях о побочных эффектах вакцины AstraZeneca в других странах.

Ранее несколько крупнейших стран Евросоюза, а также Индонезия и Киргизия приостановили вакцинацию населения препаратом от AstraZeneca.